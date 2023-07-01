Keşan'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yetkililer, yaz aylarında yangınların arttığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.