Keşan'da "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki etkinliğin izleyenleri tarihi bir serüvene sokarak duygusal anlar yaşattığı belirtildi.

Belediye Sanat Merkezi'nin hazırladığı gösteri ile Çanakkale ruhunun derinden hissedildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşlı, genç, kadın çocuk demeden canları pahasına savaştı ve geri dönmeyi asla düşünmediler. Vatan için binlerce canın gittiği bu zafer, cepheye mermi taşırken yeni doğmuş bebeklerinden vazgeçme zorunda kalan annelerin de fedakarlıkları ile kazanıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile bir kez daha anıyoruz."