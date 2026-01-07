Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu, bakıma alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bitkin halde bulunan kuğu, bakıma alındı.

Keşan'da bitkin halde olan ve uçamayan kuğuyu görenler, durumu Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan kuğu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Veteriner hekimlerinin kontrolünde kuğunun göç sırasında bitkin düştüğü ve bu nedenle uçamadığı belirlendi. Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin takibinde bakımevinde tedavisi süren ve 'Beyaz' adı verilen kuğunun, uçacak duruma gelmesinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.