Keşan'da bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Keşan'da bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü

AA - İlker Gürel - Güncel
Keşan'da bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü

Keşan Küçük Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keşan Küçük Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çırak Sokak'taki işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

AA / İlker Gürel - Güncel

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