Keşan'da bıçakla gasp olayı: 2 kişi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde O.E.'nin, bıçak çekip 1175 lirasını gasbeden Özkan Demircan (20) ile Alper Alyüz (25), tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde Özkan Demircan ve Alper Alyüz, sokakta rastladıkları O.E.'ye bıçak çekerek, zorla cebindeki 1175 lirasını gaspetti. O.E. emniyete giderek, şikayetçi oldu. Polis, 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Özkan Demircan'ın 'motosiklet hırsızlığı' ve 'evden hırsızlık' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Demircan ve Alper Alyüz, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.