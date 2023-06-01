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Keşan'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Keşan'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu M.J.S. yaralandı ve Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden Filistin uyruklu M.J.S. yönetimindeki 57 DC 667 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyü yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Kaza sonucu M.J.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.J.S., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İpsala Edirne Keşan Güncel Haberler

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