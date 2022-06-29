Keşan'da bahçede yetiştirilen 242 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Gökhan Balcı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Keşan'da 2 evin bahçesinde 242 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Keşan'da 2 evin bahçesinde 242 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, G.K'nin Melih Sokak'taki evinde arama yaptı.
Aramada, evin bahçesinde uyuşturucu imal etmek için yetiştirilen 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli G.K. gözaltına alındı.
Aynı sokakta C.P'nin evinde yapılan aramada da 112 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Gökhan Balcı - Güncel