Keşan'da atık tekstil ürünleri 104 noktada kumbaralarda toplanacak

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Keşan ilçesinde başlatılan "Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi" tanıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde tekstil kumbaralarının tanıtımını yaptı.

Kumbaraya atık tekstil ürünü atan Helvacıoğlu, kumbaraların 104 noktaya konulacağını söyledi.

Tekstil atıklarını belediyenin lisanslı firmasının kumbaralardan toplayarak geri dönüşüme yollayacağını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm kumbaralarımız ile hem tekstil atıklarımızı topluyor, elde edilen gelir ile de temalı park kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmamız ile hem çevreyi koruyacak hem de çocuklarımıza yeni yaşam alanı kazandıracağız. Kumbaralarımıza atacağınız her ürün vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecek. Kullanılmış giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak, tüm tekstil ürünleri sıfır atık projemiz kapsamında kumbaralarımızda toplanacak.

Tekstil ve kullanılmayan eşyalar şehrimize temalı parklar, sosyal yardım, ihtiyaç sahiplerine sıfır tekstil ürünü, yakacak, gıda gibi ürünler ve semt sahaları gibi şehrimize birçok destek olarak geri dönecek."

Helvacıoğlu, ilçe içinde 82, mücavir alanlarda 22 olmak üzere 104 geri dönüşüm noktasından kumbaralara ulaşabileceğini dile getirdi.

Tanıtım etkinliğine belediye başkan yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Tahir Özçınar, Ali Ünal ve Çevre Kontrol Koruma Müdürü Arzu Kirezli de katıldı.