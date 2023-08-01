Keşan'da At Arabaları Triportöre Dönüşüyor Projesi Örnek Proje Seçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen 'At Arabaları Triportöre Dönüşüyor' projesi, Keşan ilçesinde örnek proje olarak seçildi. Proje, at arabası kullanımını yasaklayarak yük taşımacılığında triportör kullanımını teşvik etmektedir.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "At Arabaları Triportöre Dönüşüyor" projesi örnek proje seçildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Kayseri'de düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni'nde Türkiye'ye örnek gösterildiğini belirtti.

Çevre, istihdam ve can dostu odaklı projenin bir kez daha gurur kaynağı olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Atları yük taşımaktan kurtaran projemiz alanında Türkiye birincisi seçildi. Projemiz dolayısıyla yılın yerel yöneticisi seçildiğimiz ödül töreninde plaketimizi aldık. At arabalarıyla yük taşınıyordu. Atların sağlığını korumak için bu projeyi gerçekleştirdik. Çevreci ve istihdam kaynaklı projemizle Türkiye'ye örnek olduk. Projemize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese çok teşekkür ederim."

İlçede "At Arabaları Triportöre Dönüşüyor" projesi kapsamında yük taşıyıcılarına 150 triportör dağıtılmış, ilçe merkezinde at arabası kullanımı yasaklanmıştı.