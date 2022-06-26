Keşan'da "Asayiş ve huzur" uygulaması yapıldı Keşan ilçesinde polis ekipleri "Asayiş ve huzur" uygulaması yaptı. Keşan ilçesinde polis ekipleri "Asayiş ve huzur" uygulaması yaptı. İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulama kapsamında, 949 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Bazı işletmeler ve trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya 80 polis katıldı. Kontrollerde, 15 sürücüye 24 bin 951 lira ceza yazıldı, 3 araç trafikten men edildi. AA / İlker Gürel - Güncel Güncel Haberler

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