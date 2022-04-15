Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünce, 115 personelin katılımıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
709 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı,1,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 2 motosiklet trafikten men edildi, 6 araç sürücüsüne 9 bin 747 lira ceza yazıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel