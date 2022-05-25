Keşan'da asayiş uygulamasında 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Keşan'da asayiş uygulamasında 7 şüpheli yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da asayiş uygulamasında 7 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünce, 116 personelin katılımıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

888 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uygulamada otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, internet kafe, park-bahçe, metruk binalar da kontrol edildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 2 araç trafikten men edildi, 12 araç sahibi ve sürücüsüne 18 bin 600 lira ceza yazıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Genel Bilgi Tarama, Tragger, Asayiş, Keşan, Güncel, Haberler

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