Keşan'da aranan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik bir haftalık çalışmasında yakalanan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik bir haftalık çalışmasında yakalanan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir hafta boyunca yürüttüğü çalışmalarda, 31 şüpheli yakalandı. 16 şüpheli işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheli ise tutuklandı. - EDİRNE