Keşan'da aranan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Keşan'da aranan 2 şüpheli yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında G.O. ve Ş.K.'yı durdurdu.
GBT sorgulamaları yapılan şüphelilerin haklarında çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
AA / İlker Gürel - Güncel