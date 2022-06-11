Keşan'da aranan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Keşan'da aranan 2 şüpheli yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da aranan 2 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında G.O. ve Ş.K.'yı durdurdu.

GBT sorgulamaları yapılan şüphelilerin haklarında çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Keşan Güncel Haberler

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