Keşan'da aranan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Keşan'da aranan 2 şüpheli yakalandı Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında G.O. ve Ş.K.'yı durdurdu. GBT sorgulamaları yapılan şüphelilerin haklarında çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. AA / İlker Gürel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Keşan Güncel Haberler

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