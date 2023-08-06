Keşan'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin arandığı bilgisine ulaşarak gözaltına aldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Ö'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgularını gerçekleştirdi.
Kontrolde 3 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Büyük Cami Mahallesi'nde yapılan kontrolde de G.F'nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel