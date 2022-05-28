Keşan'da araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı - Haberler

Keşan'da polis ekiplerince araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde motosiklet, traktör ve servis ile sürücüleri kontrol edildi, 25 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Denetimde 9 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 19 bin 36 lira ceza uygulandı.

Uygulamada 2 motosiklet trafikten men edildi.