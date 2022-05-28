Keşan'da araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı - Haberler

Keşan'da araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da polis ekiplerince araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Keşan'da polis ekiplerince araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde motosiklet, traktör ve servis ile sürücüleri kontrol edildi, 25 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Denetimde 9 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 19 bin 36 lira ceza uygulandı.
Uygulamada 2 motosiklet trafikten men edildi.
AA / İlker Gürel - Güncel