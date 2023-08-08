Keşan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını açık hava düğün alanına sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle Keşan-İpsala Karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Keşan-İpsala karay olu 1'inci kilometredeki dere yatağında meydana geldi. Dere yatağında bulunan biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yol kenarındaki otluk alan ile ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Keşan-İpsala Kara yolu bir süreliğine polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, yaklaşık 1.5 saatlik müdahale sonucu yangını yakında bulunan bir açık hava düğün alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.