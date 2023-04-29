Keşan'da 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası' düzenlendi

Keşan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğinde "Keşan 2. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" 213 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğinde "Keşan 2. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" 213 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada pentago, mangala ve kulami gibi oyun kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak için farklı organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'daki gençlerimiz ve çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Amacımız, burada birinin dereceye girmesi veya ödül alması değil. Amacımız farkındalık oluşturmak, sizleri teşvik etmek ve ufkunuzu genişletmektir. Sizleri her alanda geliştirmek istiyoruz sizlerin de bu organizasyonlara ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor."

Açılış konuşmalarının ardından oyunların ilk hamlesini Helvacıoğlu, öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.