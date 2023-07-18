Keşan'da 387 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli kişilere ait ev, depo ve otomobillerde 387 litre sahte içki bulundu. Ayrıca bir evin deposunda sahte içki üretim düzeneği ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.