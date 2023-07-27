Keşan'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Güneş Tabakçı (3), ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Güneş Tabakçı, annesi başka bir odada olduğu sırada pencerenin sinekliğinin açılması sonucu 3'üncü kattan düştü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş Tabakçı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Tabakçı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.