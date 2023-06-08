Keşan'da 2.5 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde annesi mutfakta meyve soyduğu sırada oturma odasındaki kanepeye çıkarak 2'nci kattaki pencereden beton zemine düşen 2.5 yaşındaki Faruk Kaan D., ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi Belkoop 1-A Blok'un 2'nci katında meydana geldi. Annesi mutfakta meyve soyan Faruk Kaan D., oyun oynamak için oturma odasındaki kanepenin üzerine çıktığı sırada dengesini kaybederek, açık olan pencereden beton zemine düştü. Başını beton zemine çarparak ağır yaralanan küçük çocuk, komşuların haber vermesi üzerine annesi tarafından yoldan geçen özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Faruk Kaan D., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.