Keşan'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Keşan'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Keşan ilçesinde 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurduğu C.Ş'nin UYAP sorgulamasında, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Haberler

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