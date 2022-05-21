Keşan'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Keşan'da 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Keşan ilçesinde 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurduğu C.Ş'nin UYAP sorgulamasında, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / İlker Gürel - Güncel