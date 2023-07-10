Keşan'da 1200 Dönüm Buğday Ekili Alan Yangında Zarar Gördü
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Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde çıkan yangında, 1200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, uçak ve helikopterlerin de havadan destek vermesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni etti.
Keşan'da çıkan yangında 1200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Paşayiğit Mahallesi Çaybayır mevkiindeki buğday tarlasında yangın çıktı.
Yangın diğer tarlalara da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterler de havadan destek verdi.
Yangında yaklaşık 1200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Yangının yoğun çaba sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Helvacıoğlu, "Çiftçilerimize geçmiş olsun diyor, bir daha böyle bir yangının yaşanmamasını diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.