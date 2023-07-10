Keşan'da 1200 Dönüm Buğday Ekili Alan Yangında Zarar Gördü

Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde çıkan yangında, 1200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, uçak ve helikopterlerin de havadan destek vermesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni etti.