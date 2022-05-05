Keşan'da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı (2) - Haberler

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Keşan'da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Keşan'da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı (2)

YONCA LODİ VE SERKAN ÇAĞRI KONSER VERDİEdirne'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - YONCA LODİ VE SERKAN ÇAĞRI KONSER VERDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

Konser öncesi sahneye çıkarak konuşma yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şenliğin hayırlı olmasını dileyerek, "Pandemide evlere kapandınız, bir araya gelemediniz, sokağa çıkamadınız. Bu herkes için zordur ama Keşanlılar için daha da bir zordur. Çünkü Keşanlı'nın ruhu neşelidir, canlıdır, yüreği coşkuludur. Şarkıyı severiz, neşeliyiz. Biz hiç kimseye benzemeyiz. Onun için biliyorum ki etkinlikleri çok özlediniz. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi, paylaşmayı sabırsızlıkla beklediniz. Şimdi vakit geldi. 3 gün boyunca eğlenmeye hazır mısınız?" dedi.

Daha sonra pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı sahne aldı. Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konsere katılan çok sayıda kişi zaman zaman sanatçıya eşlik etti.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Serkan Çağrı, Yonca Lodi, Hıdırellez, Keşan, Güncel, Haberler

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