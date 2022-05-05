Keşan'da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı (2)

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - YONCA LODİ VE SERKAN ÇAĞRI KONSER VERDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı konser verdi.

Daha sonra pop müzik şarkıcısı Yonca Lodi ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı sahne aldı. Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konsere katılan çok sayıda kişi zaman zaman sanatçıya eşlik etti.