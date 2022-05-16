'Keşan Bilimle Şenleniyor' Projesi'nin açılış töreni yapıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da "Keşan Bilimle Şenleniyor Projesi" açılış töreni yapıldı.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi işbirliğinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, kortej ile başladı.

Belediye bandosu eşliğinde Kent Müzesi önünde başlayan kortej yürüyüşü pazaryeri kompleksinde sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, çocukların bilimsel düşünce ile yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu tür şenliklerin öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine de vesile olduğuna inandıklarını ifade eden Saz, "Bilim şenliğinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve lisans düzeyi öğrencilerin yanında, her branştan öğretmenlerimiz velilerimiz ve tüm bölge halkımızın bilim faaliyetlerine olan ilgisini ve hedef kitlenin eğitime sağladığı desteğin artırılması amaçlamaktayız. Biliyoruz ki bu tür etkinlikler hayal gücüyle yaratıcılığın birleşimidir." diye konuştu.

Proje Yürütücüsü Gökçe Tüfekçi Ergin de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 2020 birinci çağrı döneminde "bilimi eğlenerek öğrenmeyen kalmasın" konusuyla başvurdukları projenin desteklenmeye hak kazandığını belirtti.

Kazanan 53 proje arasında kendi projelerinin de yer almasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Ergin, Trakya'da destek alan tek proje olduğunu kaydetti.

Projede Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi başta olmak üzere 17 kurumla işbirliği yapıldığını anlatan Ergin, "Matematik, kimya, çevre, mühendislik, akıl ve zeka oyunları, sanat, spor, yaratıcı drama, bilgi işlemsel düşünme gibi içerik yönünden oldukça zengin 36 atölye çalışması ve 8 konferans planlanmıştır. Atölye çalışmalarımızın ve konferanslarımızın 5-18 yaş öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimize ve velilerimize de hitap etmesi göz önüne alınarak en az 15 bin katılımcıya ulaşılması amaçlanmıştır."

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, şenlik kapsamında açılan stantları gezdi.