Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi can dostlar için protokol imzaladı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - .

Protokol kapsamında İpsala Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden alacak.

Konuyla ilgili olarak 16 Mart 2022 Çarşamba günü düzenlenen imza programına; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Serkan Doğru ile iki belediyeden teknik personeller katıldı.

"Barınağımız Hamzadere bölgesine ait"

Protokol kapsamında İpsala'daki sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları iş birliğinde çalışacaklarını belirten Helvacıoğlu, "Yaklaşık 2 ay önce geçici bakımevimizde bu konuda bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantının ardından ilgililerin karar almasını bekledik. Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet edecek şekilde yapıldı. Hep beraber kullanabiliriz. Bu bölge hepimizin ve Hamzadere bölgesi adını verdik. İpsala Belediye Başkanımız da sokak hayvanlarına yönelik olarak birlik içerisinde çalışabileceğimizi bizlere iletti. Doğru birdir. Bunun üzerine bugün İpsala Belediyemiz ile protokolümüzü imzalıyoruz. Yaz geliyor. Sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması zaman alacak. Bir an önce çalışmalara başlamalıyız. İnşallah; Enez başta olmak üzere, köylerimiz ve beldelerimiz için de aynı protokolü imzalarız. Başlangıç adına ilk adımımızı İpsala Belediyemiz ile atıyoruz. Barınağımızın yapımına geçmiş dönem Belediye Başkanımız Mehmet Özcan tarafından başlanmış. Tamamlamak bize nasip oldu. 50 bin üzeri nüfusu olan belediyelerde barınak olmak zorunda. Komşu ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz ile bir bütünüz. Bölgemiz için işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Barınağımız Hamzadere bölgesine ait." dedi.

"Çok doğru bir adım"

Saha sonra söz alan Ünsal, Keşan Belediyesi'nin konuyla ilgili hassasiyetinin takdire şayan olduğunun ifade ederek, şunları söyledi: "Sokak hayvanlarına yönelik sıkıntıları çözmek için bir yerden başlamalıyız. Onlar da şehrimizin sakinleri. Sadece kısırlaştırmak ve aşılamak yetmiyor. Özellikle köylerden gelen popülasyonu kesmemiz lazım. Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir protokol kapsamında çevre belediyelerin, beldelerin ve köylerin faydalanabilecek olması çok doğru bir adım. Sadece bizim protokol imzalamamız yeterli değil. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Sokak hayvanlarımızı biz de çok seviyoruz ve sorunları çözmemiz lazım."

"Kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini tamamladıktan sonra geri alacaklar"

Keşan Belediyesi Veteriner Hekimi Hasan Nural ise hayvanları koruma yasasında yeni bir düzenleme yapıldığını dile getirerek, "Nüfusu 25 binin altında olan belediyeler sokak hayvanlarını en yakın barınağa getirebilirler. İpsala Belediyemizde imzaladığımız protokol kapsamında bize sokak hayvanlarını getirecek, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini tamamladıktan sonra geri alacaklar. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Yaralı hayvan getirdiklerinde de gerekli tedavileri yapılacak. Daha sonra alındıkları yerlere teslim edilecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu ve Ünsal protokolü imzaladı.

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