Keşan Belediyesi teravih sonrası tatlı ikramlarıyla

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen organizasyonlarla her akşam ilçenin farklı bir camisinde teravih namazı sonrası cami cemaati ile aynı bölgede yer alan kahvehanelerde tatlı ikramında bulunarak eski Ramazan Ayı geleneklerini yaşatıyor.

Teravih sonrası tatlı ikramının on bir ayın sultanı Ramazan'ın eski günlerini hatırlatan anlamlı bir gelenek olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz iftarlarımız ve tatlı ikramı etkinliklerimizle hemşehrilerimize Ramazan'ın manevi iklimini Keşan'ımızda dolu dolu yaşatmak istiyoruz. Kalpten kalbe gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Hayır duaları ve gönülden muhabbetlerini bizimle paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ramazan Ayı'nın; iyilik, yardımlaşma ve bereket ayı olduğunu kaydeden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Ramazan Ayı'yla birlikte; sabrın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. Bu güzel Ramazan akşamlarında her akşam farklı bir camimizde Cumhur İttifakı olarak kıymetli hemşehrilerimize tatlı ikramında bulunup, samimi sohbetler gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızla kucaklaşıyor hem de mahallemizin sorunları ve mahallelilerimizin istek ve beklentileriyle ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Hizmet enerjimize güç katan bu sohbetlerimiz, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilme adına ufkumuzu da genişletiyor." dedi.

Bültenler / Güncel