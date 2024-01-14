Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü'nden 2023 Sosyal Belediyecilik Raporu

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, 2023'de birçok alanda sosyal belediyecilik hizmeti verildiğini bildirdi.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara destek olmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Vatandaşların ihtiyaçlarına göre projeler uyguladıklarını ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:

"2023 yılında 458 kişiye erzak yardımı, 231 kişiye kıyafet yardımı, 137 kişiye diğer ayni yardım, 3 bin 407 kişiye maddi yardımda bulunduk. 123 kişiye ihtiyaç fazlası ev eşyası, 5 bin 170 kişiye de ihtiyaç fazlası kıyafet bağışladık. Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında 327 aileyi ziyaret ettik. Asker Destek Paketi Projemiz kapsamında 58 Mehmetçiğimizi askere uğurlarken, 19 engellimize tekerlekli sandalye ulaştırdık. Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatlarıyla sosyal belediyecilik anlamında üzerimize düşen ne varsa yapmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Keşan'da akıllı vezne uygulaması hayata geçirilecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyecilik hizmetlerinin yapılabileceği akıllı vezne uygulaması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, e-belediyecilik alanında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Akıllı vezne sistemleriyle vatandaşların hizmet şubelerine gitmeden işlemlerini yapabileceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İhale hazırlıklarımız devam ediyor. Çok yakın zamanda akıllı vezne sistemlerimiz ilçemizin 3 noktasında vatandaşımızın hizmetinde olacak. Çağın gereğine uygun olan akıllı vezne sistemleri kartlı su sayaçlarına 7 gün 24 saat su yüklemesini, su faturası ve emlak vergisi ödemesini kolaylaştıracak. Yani veznelerimizde yapılan tüm işlemler akıllı vezne sistemlerinde de yapılabilecek. Hemşerilerimiz, sicil numarası veya abone numaralarını kullanarak bu ödeme noktasından faydalanabilecek. Ödeme işlemleri kredi ve banka kartı kullanılarak hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Teknolojin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz."