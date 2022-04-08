Keşan Belediyesi'nin yaz spor kursları 16 Nisan'da başlıyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor kursları 16 Nisan'da başlıyor.

Kurslar, Keşan Belediyesi Spor Tesisleri Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Futbol kursları; pazartesi ve Çarşamba günleri saat 17.00-20.00, voleybol kursları cumartesi günleri 10.00-13.00, basketbol kursları da yine cumartesi günleri 14.00-18.00 saatleri arasında verilecek.

Çocukların yeteneklerini keşfetme imkanı bulacağı, sporu sevdiren ve bahar ve yaz mevsimini eğlenceli hale getiren kurslardaki saat planlaması yaş gruplarına göre belirlenecek.

Kurslara katılmak isteyenler müracaat için 0 284 714 11 85 (Dahili:1909) ve Bilgi için Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Eğitmeni Mürüvvet Buruk'a 0 543 215 69 77 No'lu telefondan ulaşabiliyor.

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