Keşan Belediyesi'nin Çevre Haftası nedeniyle düzenlediği resim ve fotoğraf yarışmalarında sonuçlar açıklandı - Haberler

Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmalar; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik üç ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmalar, Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde yapıldı.

Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Meral Çalı, Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşegül Çam, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ve Belediye Sanat Merkezi görevlileri; Resim İş Öğretmeni Mustafa Irmak, Mehmet Ali Kuş ve Seda Havale'den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu İlkokul düzeyindeki çocuklar için "Çocuğun Gözünden Çevre", konulu yarışmada, Rasim Ergene İlkokulu'ndan Nisa Öztürk 1., Rasim Ergene İlkokulu'ndan Melek Öztürk 2., Anafartalar İlkokulu'ndan Ece Naz Sinecek de 3. oldu.

Ortaokul düzeyindeki çocuklar için "İklim Değişikliği" resim

yarışmasında ise Yekta Baydar Ortaokulu'ndan Ali Akça 1., Özel Nevzat Kahraman Ortaokulu'ndan Güneş Simay Sezen 2., Özel Keşan Doğru Cevap Ortaokulu'ndan Ece Buğlem Dıngırdan da 3. oldu.

Lise düzeyindeki gençler için de "Doğa Seni Bekler" konulu fotoğraf yarışmasında da jüri, Özel Keşan Batı Koleji Anadolu Lisesi'nden Beyza Yücel'i 1., Keşan Fen Lisesi'nden Rümeysa Kır'ı 2., Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden Mustafa Enez Songun'un fotoğrafını 3. olarak belirledi.

Keşan Belediyesi'nin doğa ve çevre sorunlarına farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillerde daha yaşanabilir bir çevre bilinci bırakmak amacıyla düzenlediği yarışmalarda İlkokul düzeyindeki "Çocuğun Gözünden Çevre" Konulu çevre yarışmasında; 1.'ye bisiklet, 2.'ye scootter, 3.'ye de resim seti, Ortaokul düzeyindeki iklim değişikliği konulu resim yarışmasında 1.'ye tablet, 2.'ye bisiklet, 3.'ye de bluetooth kulaklık, liseler arası doğa seni bekler konulu fotoğraf yarışmasında 1.'ye laptop, 2.'ye tablet, 3.'ye de akıllı saat hediyeleri verilecek.

Yarışmaya katılan tüm resim ve fotoğraflar Çevre Koruma Haftası'nda Keşan Belediyesi tarafından sergilenecek ve dereceye girenlerin ödülleri de yine bu hafta kapsamında katılımcılara verilecek.

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