Keşan Belediyesi'nin 3 gün 3 gece Çocuk Şenliği programında onbinlerce kişi katıldı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Helvacıoğlu: Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizce her şeye değer

22, 23, 24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen şenlik kapsamında her gün ödüllü yarışmalar, BSM (Belediye Sanat Merkezi) atölyeleri, çocuk konserleri, okul gösterileri gerçekleştirildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Çocuklarımızın mutluluğu için ne yapsak az. Eğlencelerimizde çocuklarımız mutlu bizler mutlu. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı sevincini paylaştık. Çocuklarımız 3 gün 3 gece boyunca bol bol oyunlar oynadı ve gönüllerince eğlendi. Bizler eğer yarınlara umutla bakıyorsak çocuklarımız sayesinde. Çocuklarımızı çok ama çok seviyoruz. Aileleriyle birlikte etkinliklerimize katılan tüm çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizce her şeye değer. Keşan'da 23 Nisan coşkusu her zaman bir başka kutlanır. Çünkü çocuklara Keşan'ımızda kocaman sevgi ve hak ettikleri değer verilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliklilerimize büyük ilgi gösteren çocuklarımız başta olmak üzere 10 binlerce vatandaşımıza teşekkür ederiz. 3 gün 3 gece devam eden şenliklerimizle çocuklarımıza unutamayacakları bir bayram yaşattık. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, seneye daha da güzelini yine birleştirmek için söz veriyoruz." dedi.

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