Keşan Belediyesi'nden Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması…

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi, camilerde yıl boyu düzenli olarak sürdürdüğü bakım ve temizlik işlerini Ramazan Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, bayram namazında vatandaşların temiz ve ferah şekilde ibadet edebilmeleri için ilçedeki camilerde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Dini açıdan kutsal mekanların bakım ve temizliklerine büyük önem verdiklerini belirten Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan Bayramı'nda camilere gelen vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların aksatılmadan yürütüldüğünü, belirlenen program dahilinde tüm camilerde temizlik faaliyetinin yapılacağını dile getirdi.

Yetkililer, yaşamın her alanında Keşanlı hemşerilerine hizmet sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

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