Keşan Belediyesi'nden Keşan'ın geçmişine fotoğraf yolculuğu

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Adeta açık hava fotoğraf sergisi

Keşan'ın 100. yılına özel hazırlanan, şehrin yakın tarihine ışık tutan; kültürel ve mimari açıdan fotoğrafların yer aldığı açık hava albümü niteliğindeki özel çalışma, şehre giriş yapan Keşanlılar ile misafirleri selamlıyor.

Keşan'ın görsel hafızası niteliğindeki fotoğraf çalışmasıyla ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan'ımıza gelen misafirleri şehrimizin girişinde şehrimizin tarihiyle karşılıyoruz. İlçemize gelenler hem hoş gelecekler hem de hoş görecekler. Bizi eskilere götüren, Keşan'ın 100. Yılı Bir Zamanlar Keşan" sergisini tüm vatandaşlarımızın ziyaret etmesini istiyoruz. Keşan Belediyesi olarak Keşan'ımızın kıymetli geçmişinden kopmadan güzel bir gelecek için daima üretiyor, hizmet etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

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