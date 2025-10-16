Haberler

Keşan Belediyesi'nden Asfalt Çalışmaları ve Ece Bozkurt'un Başarısı

Keşan Belediyesi, asfalt çalışmalarını tamamladığı yollarda trafik çizgisi uygulamalarına başladı. Aynı zamanda, Edirneli cimnastikçi Ece Bozkurt, İstanbul'daki Türkiye Şampiyonası'nda 10. olarak önemli bir başarı elde etti.

Keşan Belediyesi, asfalt çalışması tamamlanan yollarda trafik çizgisi çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan yol çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda asfaltlama çalışması yapılan yollarda araç ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik çizgisi çalışması yapıldı.

Yol çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

Edirneli sporcunun başarısı

Edirneli cimnastikçi Ece Bozkurt, İstanbul'da düzenlenen Küçükler Ritmik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde etti.

Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Bozkurt, 171 sporcunun yarıştığı şampiyonada Türkiye 10'uncusu oldu.

Bozkurt, bu derecesiyle 2025-2026 yılı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) barajını geçti.

Kulüp antrenörü Banu Seri, Bozkurt'un güzel bir performans sergileyerek önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Antrenör Yağmur Vardar ise cimnastik sporunun kentte yeniden yaygınlaşması için farklı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
