Keşan Belediyesi Erikli Sahili'ndeki içme suyu abone bağlantılarına başladı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Helvacıoğlu: Yollar belki bozulacak ama

gönül yollarımız hep sağlam Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 8 Nisan 2022 Cuma günü, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Ali Ünal, Bülent Günsal ve Su Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara ile abone bağlantı çalışmalarının başladığı alana giderek, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

İlk abone bağlantısının bireysel olarak Geçmiş Dönem Edirne Milletvekili İsmail Üğdül'ün evine yapıldığını, iş yeri olarak İşçimen Hotel site olarak da Adem Bağ'a ait Binyapı sitesine yapıldığını bildiren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Abone bağlantılarını yaparken yollarımız doğal olarak bozuluyor. Erikli'de vatandaşlarımızın bundan sonra sağlıklı suya kavuşması için çok ciddi mücadele ediyoruz. Erikli'ye suyu getiren firmamıza son hakkedişlerimizi ödüyoruz. Biz de belediye olarak abone bağlantılarını yapıyoruz. Erikli'ye 58 milyon TL'lik su yatırımı yaptık, bunun yarısını Erikli sakinlerimizden alacağız. İyi ki zamanında bu yatırımı yapmışız. Şimdi güncel fiyatlarla bu yatırım 139 milyon TL tutuyor." dedi.

Keşan Belediyesi'ne yaklaşık 2700 abone bağlantı bedeli yatırıldığını belirten Helvacıoğlu, "Belediye olarak biz de kurumumuza abone bağlantı bedeli yatıranların kapısına kadar su bağlantılarını yapıyoruz. Eski abonelik sistemi artık yok, bitiyor. Zaten ömrünü tamamlayan eski şebeke de tarih oluyor. Geçmiş dönemde su şebekesini oluşturan kooperatif yetkililerine teşekkür ediyoruz. 30 senede Erikli'yi bu zamana kadar getirmişler. Altyapı himayesi Keşan Belediyesi'nde olduğu için çalışmalarımıza başlamıştık. Yollardaki kazı çalışmaları nedeniyle bozulmalar var. Bu sene yolları yapamayacağız ama iyileştirmelerimiz olacak. Su artık paradan da kıymetli." şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu'ndan sonra söz alan ve evine ilk abone bağlantısı gerçekleştirilen geçmiş dönem Edirne Milletvekili İsmail Üğdül, şunları söyledi "Suyun değerini çok iyi bilmeliyiz. Yeni gelen suyun kalitesi çok güzel. Biz başkanımıza güvendik, inandık ve su abone bağlantı bedelimizi yatırdık. Bugün de bağlantıların yapılmaya başlanması bizleri sevindirdi. Kış mevsiminde yine ben Erikli'de kaldım ve hiç su sıkıntısı yaşamadım. Bu yaz belki küçük aksaklıklar yaşanabilir ama ileriki yıllarda yapılan hizmetin değeri çok iyi anlaşılacak. Kimse birilerinin lafına bakarak hareket etmesin, Keşan Belediyesi'nin yönlendirdiği şekilde ödemesini yapıp, suyunu bağlatsın. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Müteahhit firmamızın kış şartlarına nasıl özveri ile çalıştığını bizzat gördük. Benim milletvekilliğim döneminde de Erikli'ye su getirilirken itiraz edenler olmuştu, gelen suyu bugünlere kadar kullandık. İnşallah bu suyu da yıllarca kullanacağız."

Üğdül'ün ardından Binyapı Sitesi yetkilisi Adem Bağ konuştu.

Bağ, şunları söyledi: "Geçen yıl su sıkıntısından dolayı 37 bin TL su tankeri parası ödedik. 20 bin TL verip sitemize serilen çim kurudu. Artık Keşan Belediyesi ve başkanımız Mustafa Helvacıoğlu sayesinde bu yıl böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Bu açıklamaların ardından yeniden konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli'nin suya kavuşmasına emeği geçen müteahhit firmaya, geçmiş dönem Su Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran ve şimdiki müdür Bedri Kara'ya teşekkür ederek, "Erikli'de güzel şeylere hep birlikte imza atıyoruz. 5-10 kişi için Erikli'ye asla küsmeyiz. Erikli hepimizin ve Allah'ın izniyle bu işin altından sağlıklı bir şekilde kalkacağız. Yollar belki bozulacak ama gönül yollarımız hep sağlam. Bozulan yolları da yapacağız. Erikli'nin şahlanışı başlıyor. Altyapı, arıtma, yollar, su, pazaryeri, otogar, imar ve yenileşme adımlarımızla Erikli'nin çehresi değişiyor. Bu işler 1-2 yılımızı alacak. Göreve gelirken de söylemiştim.2023'ün yazının sonunda her şey toparlanacak. Ekonomi, fiyatlar, enflasyon, savaş ve pandemi planlarımızı azalttı ama umudumuzu azaltmadı. Cesaretimizle ve enerjimizle Erikli'de güzel işleri birlikte başaracağız. Erikli'ye ilk bağlantılarımızı yaptık, hayırlı olsun. Bağlantılar altını kalın çizerek söylüyorum abone olanlara yapılıyor. Zamanında para ödemeyenlerin abone bağlantıları çok sıkışacak. Çünkü biz planlamamızı abone bağlantılarını ödeyenlere göre yapıyoruz. Erikli'de bulunmak ve belediyeden de su almak isteyenler varsa onlar da kendi planlamalarını bir an önce yapmalı ve Keşan Belediyemize başvurmalılar. Bazen vatandaşlarım bana mücavir alanlarla yeterince ilgilenemediğim için sitemde bulunuyorlar ama biz belediyemizin 5 yıllık kredisi hakkını mücavir alanımız olan Erikli Sahili için kullandık."

Helvacıoğlu, açıklamasının sonunda alanda Erikli Sahili'nde yürütülen çalışmalarda görev alanlara kolaylıklar diledi ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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