Keşan Belediyesi Çevre Haftası nedeniyle 6 Haziran'da etkinlik düzenleyecek - Haberler

Vatandaşlarına temiz yaşam alanları oluşturmak, oluşan bu yaşam alanlarını korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre temizliği ve sağlığıyla ilgili önemli çalışmalara, duyarlı iş ve hizmetlere imza atan, farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Keşan Belediyesi, Çevre Haftası nedeniyle 6 Haziran 2022 Pazartesi günü "Çevre bizim, gelecek çocuklarımızın" sloganıyla program düzenleyecek.

Saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne kadar Çevre Farkındalık Yürüyüşü ile start alacak etkinlikler, burada hafta nedeniyle düzenlenen fotoğraf ve resim yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllendirilmesiyle sürecek.

Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde; Keşan Belediyesi İleri Dönüşüm Atölyesi'nin sunumu, sportif, sanatsal gösteriler ve müzikal dinleti yer alacak.

İkramların da yer aldığı Çevre Haftası etkinliklerine, tüm Keşan halkı davet edildi.

Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilinci oluşturulması konusunda güzel faaliyetler üreten Keşan Belediyesi, ilçede; ambalaj atığı, cam atığı, ömrünü tamamlamış lastik, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pil toplama konusunda hizmet üretmeye devam ediyor.

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