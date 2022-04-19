Keşan Belediyesi Başkanlık Makamı 23 Nisan'da çocukların oluyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik ile Keşan Belediyesi Makamı'na gelecek çocukların, hayalindeki Keşan'ı makam koltuğundan anlatacağı, hatıra fotoğrafı çekilip, sonrasında hediyesini alacağı bir planlama hazırlandığı bildirildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı ülkemizin geleceği olan çocuklara armağan etti. 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesi bu milletin geleceğine verdiği önemi gözler önüne sermekte.Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ülkemizi daha da güzel yarınlara taşıyacak. Biz de Keşan Belediyesi olarak çocuklarımızın hayalindeki Keşan'ı bir idareci gibi makam koltuğundan anlatmalarını ve geleceğe güzel anılar bırakmalarını istedik. Sürpriz hediyelerimizin yer aldığı etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz." dedi.

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