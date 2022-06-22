Keşan Belediyesi 17'nci Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 2-7 Ağustos'ta yapılacak

Keşan Belediyesi 17'nci Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 2 Ağustos'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, turnuvanın protokolü, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Umut Güney arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, satrancın ustalarını Keşan'da misafir edecek olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirtti.

Satrancın toplumda yaygınlaştırılmasını arzuladıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Satranç ile biz kendimize, hayatımıza önemli değerler kattığımızı bilerek bu oyunu oynamamız ve bunu da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Turnuva 2-7 Ağustos tarihlerinde Keşan'ımızda gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle ara vermiştik. Profesyonel satranç oyuncularını ve tüm sporseverleri turnuvamıza destek vermeye bekliyoruz. Keşan'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Güney de turnuvanın düzenlenmesini sağlayan Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

İmza törenine Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ile satranç hakemleri Hasan Nural ve Mustafa Alcan katıldı.