Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. Göçmen Kaçakçılığı Nedeniyle Yakalandı
Edirne'de CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U., kesinleşmiş 4 yıl 10 ay hapis cezası nedeniyle jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Edirne'de, hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. yakalandı.
Alınan bilgiye göre, O.U. geçen yıl "göçmen kaçakçılığı" suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesince 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın kesinleşmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi O.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü O.U. jandarma ve Keşan Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel