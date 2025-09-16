Keşan Belediye Başkanı: İbrice Limanı'ndaki İnşaat İddiaları Asılsız

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Kent Konseyi'nin dalış okullarına barınma sağlamak amacıyla kontrolsüz inşaat faaliyetlerinin "tarihi İbrice Limanı'na zarar verdiği" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Özcan yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi İbrice Limanı'na İnşaat Darbesi" başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmasının zaruri olduğunu belirtti.

Habere konu olan söz konusu inşaat alanının Mecidiye köyü sınırlarında, dalış turizmi için önemli ancak kaçak ve düzensiz yapılanma nedeniyle düzenlenmesi gereken bir bölge olduğu ifade eden açıklamada Özcan, şunları kaydetti.

"Bu sorunların çözümü için 2024 yılında çevre düzenlemesi, alt yapı ve imar plan çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar öncesi ilgili 32 kurumdan görüş istenmiştir. Alanın arkeolojik sit alanı olup olmadığı ve alanda herhangi bir kültür varlığı bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden görüş sorulmuş, kurum görüşünde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alanda herhangi bir kültür varlığı ve sit potansiyeli olmadığı, uygulama yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.

Söz konusu alana en yakın arkeolojik sit alanı 2 kilometre uzaklıktadır. Görüşlerin alınmasının akabinde uygulamaya geçilmiş olup alanda yapılan çalışmalarda habere konu olan 'pitos' (Neolitik, Tunç, Demir Çağı'nda Akdeniz'i çevreleyen medeniyetler arasında kullanılan büyük saklama kaplarına verilen ad) ile alakalı Müze Müdürlüğü uzmanları görevlendirilmiş, alanda yapılan inceleme sonucunda yüzeye yakın noktada bulunan 'pitos'un uzmanlar tarafından hassas bir çalışma yapılarak uygun şekilde Edirne Müze Müdürlüğü'ne nakli yapılmıştır. Söz konusu alanda süreç içerisinde yapılacak tüm uygulamalar Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde devam edecektir. "

Özcan, dalış turizmine yasal ortamlarda yapılmış mekanlarda kalma imkanına kavuşturmak amacıyla yapılan işlemlerinde kurallara uyulduğunu vurgulayarak, Kent Konseyi'nin açıklama yapmadan gerekli bilgiyi alıp değerlendirme yapmasının daha uygun olacağını ifade etti.