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Keşan Atatürk Stadyumu çevresinde düzenleme yapılacak

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Keşan Atatürk Stadyumu çevresinde düzenleme yapılacak

Keşan ilçesinde, Atatürk Stadyumunun çevre düzenlemesi ihalesi gerçekleştirildi.

Keşan ilçesinde, Atatürk Stadyumunun çevre düzenlemesi ihalesi gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada Atatürk Stadyumun yeni bir tesis olarak başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm Keşan halkının kullanımı için büyük özenle hazırlandığı belirtildi.

Stadın ihalesinin Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır'ın komisyon başkanlığında gerçekleştiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Keşan Belediyesinin Keşan'ı spor anlamında kalkındırmak amacıyla başlattığı çalışmaların yapılan bu ihale sonrası yürütülecek çalışmalarla tamamlanması hedefleniyor. İhale kapsamında, stadyum çevresinde bulunan yollar desenli betonla kaplanacak, giriş kapısı değiştirilecek, stadyumun dış duvarları sıva yapılıp, boyanacak, çim saha ile sentetik saha arasına tribün yapılacak.

Keşan Belediyesi 365 gün boyunca yaşayan, sporun her alanını içinde barındıran bir bütünlük anlayışıyla kompleksi yeniliyor. Stadyumun kullanıma açılan bölümleri, başta tartan pistli yürüyüş alanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor."

AA / Cihan Demirci - Güncel

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