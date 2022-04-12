Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Keşan Aşevi'nde iftar programı düzenlendi

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Keşan Aşevi'nde iftar programı gerçekleştirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Keşan Aşevi'nde iftar programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, iftar programında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Programda konuşan Vali Canalp, aşevi projesine katılım ve desteklerin her geçen gün arttığını belirtti.

Edirne merkez ve ilçelerde kurulan 6 aşeviyle vatandaşlara hizmet verildiğini aktaran Canalp, "Kızılay aşevi ile 7 aşevimizle hizmet vermenin mutluluğunu duyuyoruz. Şükürler olsun tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Ne mutlu ki aşevlerimiz sayesinde hayır sahipleri ile ihtiyaç sahiplerinin buluşmalarına vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Canalp, iftar programı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu.

İftar programına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Valiliği, Edirne, Keşan, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title