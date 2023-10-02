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KERRO ve Mili B'den beklenen şarkı 'Gülümse' yayınlandı

Albümün 'Anıları Yak', 'Kör Kuyular' ve 'Şerefine' kliplerinden sonra yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu uzun zamandır beklenen 'Gülümse' yeni dönemin önemli isimlerinden KERRO ve Mili B imzası taşıyor. Tiktok platformunda 70.000'i aşan içerik çekimiyle viral olan 'Gülümse', hareketli ve mutlu tarzı ile heyecan yaratan 'Her şeye inat Gülümse' Mottosu ile dinleyicilerine sesleniyor. Şarkı, modern soundların, latin - pop - hiphop tarzların harmanlanmış haliyle sevenlerine sunuldu.