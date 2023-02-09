Kerkük Valiliği Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Irak'ta Kerkük Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Irak'ta Kerkük Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de yaşanan can kayıpları dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Depremlerde hayıtını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileyen Said, Kerkük idaresi olarak depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

"Türkiye'nin yıllarca Iraklı ve Kerküklülerin yanında durduğunu unutmadık." diyen Said, Kerkük'teki tüm kurum ve kuruluşları harekete geçirerek dost ülke Türkiye'ye yardım eli uzatacaklarını vurguladı.

Said, yardım kampanyasını Kerkük Ticaret Odası, Kerkük Sanayii Birliği, Kerkük Müteahhitler Birliği ve sendikaların yürüteceğini kaydetti.

Kerkük Valisi Said ayrıca, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine de taziyelerini ilettiğini aktardı.