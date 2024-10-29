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Kerkük'ten Lübnan'a 50 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Kerkük'ten Lübnan'a 50 Tır İnsani Yardım Gönderildi
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Irak'ın Kerkük kentinde toplanan insani yardımlar, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'a gönderildi. Yardımlar, gıda maddeleri ve temel ihtiyaçlardan oluşan paketlerle 50 tırdan fazla gönderildi.

Irak'ın Kerkük kentinden İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'a 50 tırdan fazla insani yardım gönderildi.

Yardım çalışmalarının organizatörü Şerif Paşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te yaklaşık bir aydan beri Lübnanlılar için insanı yardım topladıklarını söyledi.

Paşa, bu çalışmalar kapsamında toplanan 50 tırın üzerindeki yardımın Lübnan'a gönderildiğini ifade etti.

Kerkük'ün Bağdat yolu ve Tisin semtinin yanı sıra Tazehurmatu ve Beşir kasabasında da yardım çadırları kurulduğunu aktaran Paşa, gönderilen yardımların 19 gıda maddesinden oluşan paketler olduğunu aktardı.

Lübnan'a gönderilen yardım tırlarında gıda paketlerinin yanında giyim, çocuk maması, çocuk bezi, döşek, battaniye ve nevresim takımları gibi temel ihtiyaçların da bulunduğuna işaret eden Paşa, yardım çalışmalarının Lübnanlıların ihtiyaçları tamamlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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