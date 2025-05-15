Kerkük'ten İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kerkük'ten İlk Hac Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi, 335 hacı adayıyla dua ve tekbirlerle kutsal topraklara hareket etti. Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Kahya, organizasyonun sorunsuz geçtiğini ve diğer kafilelerin 22 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirtti.

Irak'ın Kerkük kentinden ilk hac kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Irak Hac ve Umre Kurulu tarafından gerçekleştirilen hac organizasyonu kapsamında, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan Kerküklü hacı adaylarının ilk kafilesi bugün kara yoluyla kutsal topraklara hareket etti.

AA muhabirine konuşan Kerkük Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Kahya, kara yoluyla ilk kafilenin yola çıktığını belirtti.

İlk kafilede 335 kişinin bulunduğunu aktaran Kahya, "Hacı adayları için tüm kolaylıklar sağlandı ve sorun yaşamadık." dedi.

Kahya, Kerkük'ten yola çıkan bu ilk kafilenin Necef kentinde kısa bir mola verdikten sonra Suudi Arabistan sınırına yöneleceğini ifade etti.

Organizasyonun Kerkük Hac ve Umre kurulu tarafından titizlikle gerçekleştirildiğini dile getiren Kahya, Kerkük'ten hava yoluyla ilk kafilenin ise 17 Mayıs'ta uğurlanacağını söyledi.

Kahya ayrıca, Kerkük'ten kutsal topraklara kara ve hava yoluyla uğurlanacak hacı kafilelerinin 22 Mayıs'a kadar devam edeceğini ve gidenlerin ortalama 40 gün kutsal topraklarda kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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