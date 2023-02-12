Kerkük'ten depremzedeler için ayakkabı ve kıyafet yardımı

Irak'ın Kerkük kentindeki esnaf, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedelere ayakkabı ve kıyafet gönderdi.

Irak'ın Kerkük kentindeki esnaf, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedelere ayakkabı ve kıyafet gönderdi.

Kent merkezindeki Kudüs Caddesi'nde yer alan Emir İşhanı Esnafı Said Edip, AA muhabirine, depremden hemen sonra harekete geçtiklerini ve yardım toplamaya başladıklarını söyledi.

Kıyafetten ayakkabıya, çocuk giyiminden yetişkinlerin giysi ihtiyaçlarına kadar bir çok malzeme topladıklarını bildiren Edip, kendi mağazasından depremzedelere 1200 adet pantolon ve 400 adet kıyafet bağışında bulunduğunu ifade etti.

Türkiye ve Türk halkının her zaman Iraklıların yanında durduğunu unutmadıklarını belirten Edip, "Bugün artık Türkiye ve Türk halkının yanında durma günüdür. Depremzedelerin yanında durmak insani, dini, kardeşlik ve komşuluk görevidir." dedi.

Emir İşhanı esnafı Ahmet İsam, yıllar önce Irak'taki terör örgütü DEAŞ olayları sırasında iç göçmen durumuna düşen Iraklıların yanında duran Türkiye'nin Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlarının desteğini unutmadıklarını söyledi.

Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplama ve destek kampanyaları düzenlemenin bir görev olduğunu aktaran İsam, kendisinin 300 çift ayakkabı yardımında bulunduğunu bildirdi.

İsam, çocuk, yetişkin, erkek ve kadınlar için ellerindeki tüm kışlık ayakkabıları depremzedelere gönderdiklerini aktardı.

Desteklerinin devam edeceği bilgisini veren İsam, yüzlerce esnafın bu yardım çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.