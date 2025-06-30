Kerkük'teki Türkmenler, Altunköprü nahiyesinde "yerel yönetimden dışlanmalarını" protesto ediyor

Kerkük'teki Türkmenler, Altunköprü nahiyesinde 'yerel yönetimden dışlanmalarını' protesto ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, kendilerine yerel yönetimde yer verilmemesini protesto ediyor.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, kendilerine yerel yönetimde yer verilmemesini protesto ediyor.

Kerkük İl Meclisindeki Irak Türkmen Cephesi (ITC) Üyesi Ahmed Remzi Köprülü, basına yaptığı açıklamada, başta Altunköprü olmak üzere Tükmenlerin yoğunlukta olduğu tüm bölgelerdeki yerel yönetimlerde haksızlığa uğradıklarını dile getirdi.

Altunköprü'deki Şehitler Anıtı önünde çadır kurarak eyleme başladıklarını aktaran Köprülü, söz konusu protestonun sadece nahiyedeki belediye bürokrasisiyle sınırlı olmadığını belirtti.

Protestonun devam edeceğini ifade eden Köprülü, yıllardır ortak yönetimin kurulmasını talep ettiklerini artık bu ortak yönetimin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Eyleme katılan Muhammed Köprülü de adı Türk olan Altunköprü nahiyesinde Türkmenlere hiçbir idari ve bürokratik hakkın tanınmadığını dile getirdi.

Belediye başta olmak üzere nahiye müdürü ve polis müdürü görevinin uzun yıllardır Türkmenlere verilmediğini söyleyen Köprülü, kendi topraklarında kendilerini yabancı hissetmeye başladıklarını ifade etti.

Köprülü, artık Türkmenlerin yoğunlukta yaşadıkları Altunköprü nahiyesinde adil bir idari yönetimin oluşturulmasını istedi.

Mustafa Ahmed de Baas rejiminin devrildiği 2003'ten bu yana Altunköprü nahiye idaresinin başına bir Türkmen'in geçmediğini kaydetti.

Eylemin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Şüpheli şekilde ölen Emel'in eşiyle tartıştığı anlar kamerada

Emel'in ölümünde şüpheleri artıracak görüntüler
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı

Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı

İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Alevler evlerin dibine kadar geldi, bir mahalle daha tahliye edildi
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilde can veren 4 gencin son anları
Azerbaycan'da Sputnik ofisine operasyon! Yaka paça gözaltına aldılar

Putin'i küplere bindirecek görüntü! Yaka paça gözaltına aldılar
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı

İki paket sigara için kasiyeri bıçakladılar
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

Hurdaya dönen otomobil, baba ve 3 çocuğuna mezar oldu
Hakkari'deki 4.4'lük depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Naci Görür'den ilk yorum! Hakkari'deki depremde 6 Şubat detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.