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Kerkük'teki patlamada 3 Irak askeri hayatını kaybetti

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Kerkük'teki patlamada 3 Irak askeri hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinin Havice ilçesine bağlı Aşağı Zap bölgesinde orduya bağlı unsurlara yapılan saldırı sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinin Havice ilçesine bağlı Aşağı Zap bölgesinde orduya bağlı unsurlara yapılan saldırı sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Bağdat el-Yevm haber ajansı haberinde, Havice ilçesinde yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurdu.

Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayı üstlenen de olmadı.

Terör örgütü DEAŞ'ın geçen pazar günü Kerkük'ün güneyinde düzenlediği bombalı saldırıda, 9 federal polis yaşamını yitirmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ?????Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.??????? Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel

Havice Kerkük Irak Güncel Haberler

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