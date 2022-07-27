Kerkük'teki DEAŞ operasyonu devam ediyor

Irak güçleri, Kerkük kentinin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'a karşı geçen hafta başlatılan "sert irade" adlı operasyonda bir teröristin yakalandığını çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyinde ve Kerkük ile Salahaddin kentleri arasında başlatılan operasyonda bir terörist yakalandı.

Operasyon kapsamında örgüt mensuplarınca kullanılan çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölge terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenene kadar operasyonun devam edeceği bilgisi verildi.

Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ saldırılarının artması üzerine Irak güvenlik güçleri tarafından 20 Temmuz'da "sert irade" adı verilen geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

DEAŞ bazı vilayetlerin kırsal bölgelerinde hala etkin

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.